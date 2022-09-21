السيطرة على حريق محدود خلف مديرية الصحة بأسيوط

سيطرت قوات الدفاع المدني بأسيوط، اليوم الأربعاء، على حريق محدود، شب في بعض المخلفات خلف مديرية الصحة بحي شرق أسيوط، دون وقوع أي خسائر.

بلاغ باندلاع حريق

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت إخطارًا من رئاسة حي شرق أسيوط، باندلاع حريق في بواقي مخلفات خلف مديرية الصحة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية وسيارات الإطفاء ومحمود ياسين، رئيس الحي، وتبين وقوع الحريق في مخلفات خلف مديرية الصحة بمنطقة الأزهر بجوار شريط السكك الحديدية، وتمت عملتيات الإطفاء والتبريد بواسطة رجال الدفاع المدني دون وقوع أي خسائر بشرية أو في الممتلكات.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

توقف معدية بني قره بالقوصية

وفي سياق منفصل، شهدت قرية بني قره التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، تعطل إحدى المعديات النهرية التي يستخدمها أهالي القري للتنقل من ضفتي الترعة الإبراهيمية بسبب تصاعد الأدخنة من محرك المعدية ما دفع المواطنين القفز في وسط الترعة خوفًا من الغرق.