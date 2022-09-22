صرف حافز 100 جنيه للمزارعين عن كل طن أرز يورد لصالح وزارة التموين

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن بعض المديريات في المحافظات اتجهت لصرف حافز 100 جنيه تشجيعا للمزارعين عن كل طن أرز شعير يورد عن كل فدان مزروع، وذلك خلال موسم توريد الأرز الشعير لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتأمين المخزون الاستراتيجي من سلعة الأرز.

مضاعفة المخزون الاستراتيجي من الأرز

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أنه بانتهاء موسم حصاد الأرز الشعير، والذي بدأ في الخامس والعشرين من أغسطس، ويستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، سيتضاعف المخزون الاستراتيجي من الأرز داخل صوامع وزارة التموين، إذ يكفي المخزون حاليا فترة 6 أشهر، مشيرة إلى أنه بانتهاء الموسم ستقترب مصر بتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز.

قواعد موسم حصاد الأرز والتوريد

وتستهدف وزارة التموين من خلال موسم حصاد الأرز الحالي توريد مليون ونصف المليون طن من الأرز الشعير لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي من الأرز.

ووضعت الوزارة عدة آليات للمزارعين للالتزام بتوريد الأرز بعد تحديد سعر طن الأرز رفيع الحبة عند 6600 جنيه وسعر طن الأرز عريض الحبة عند 6850 جنيه، وتشمل الآليات كالتالي:

- إلزام المزارع بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان.

- المزارع الممتنع عن تسليم طن أرز شعير عن كل فدان مزروع يتم حرمانه من زراعة الأرز خلال العام المقبل.

- توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه غرامة عن كل طن لم يقم المزارع بتسليمه.

- صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى.

- وقف صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز.

- تسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقا للمواصفات الموضوعة.

- إجراء حصر بكل المزارعين الملتزمين بالضوابط الجديدة والممتنعين أيضا لتطبيق العقوبات عليهم.