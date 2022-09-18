التموين تبدأ تطبيق عقوبات الامتناع عن توريد الأرز.. 10 آلاف جنيه غرامة على الطن

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين على مستوى المحافظات، بتكثيف الرقابة التموينية على موسم حصاد الأرز، لمتابعة توريده لصالح هيئة السلع التموينية، وفقا للكميات التي حددها قرار وزاري سابق، اللازم توريدها والمحددة بـ1 طن عن كل فدان مزروع، وتبدأ في تطبيق العقوبات المقررة على الممتنعين.

موسم حصاد الأرز

وبدأ موسم حصاد الأرز 2022، في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي، وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، وذلك بإقرار آليات وضوابط حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتقنين عملية توريد الأرز من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية.

آليات توريد الأرز من المزارعين لصالح وزارة التموين

حدد قرار وزاري صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سعر طن الأرز المورد من المزارعين، إذ جاء سعر طن الأرز رفيع الحبة 6600 جنيه، فيما جاء توريد طن الأرز عريض الحبة، بسعر 6850 جنيها، وذلك وفقا لعدة آليات تشمل على التالي:

- إلزام المزارع بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، بما يعادل 25% من إنتاجية الفدان.

- المزارع الممتنع عن تسليم طن أرز شعير عن كل فدان مزروع يتم حرمانه من زراعة الأرز خلال العام المقبل.

- توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه غرامة عن كل طن لم يقم المزارع بتسليمه.

- صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى.

- وقف صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز.

- تسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقا للمواصفات الموضوعة.

- إجراء حصر بكل المزارعين الملتزمين بالضوابط الجديدة والممتنعين أيضا لتطبيق العقوبات عليهم.