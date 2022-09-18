«التموين» تترقب زيادة نسب توريد الأرز في أكتوبر.. وغرامة على الممتنعين

تترقب وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة نسب توريد الأرز من المزارعين بحلول شهر أكتوبر المقبل، وذلك بسبب اتجاه العديد من المزارعين لبدء موسم الحصاد في شهر أكتوبر مع اتجاه عدد قليل لحصاد الأرز في شهر سبتمبر، إذ بدأ موسم حصاد الأرز للعام الجاري 2022 في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي ويستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

حملات تموينية مكثفة للرقابة على المساحات المزروعة أرز في المحافظات

وتنتشر على مستوى المحافظات حملات تموينية مكثفة للرقابة على المساحات المزروعة في المحافظات خاصة محافظات وجه بحري وذلك للرقابة توريد المزارعين واحد طن أرز من كل فدان مزروع بما يعادل ربع كمية الأرز التي ينتجها الفدان إذ ينتج الفدان الواحد 4 أطنان أرز، وألزمت وزارة التموين المزارعين إجباريا أن يتم توريد طن واحد عن كل فدان.

سعر توريد طن الأرز يتم تسليمه للمزارع خلال 48 ساعة فقط

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، أن سعر توريد طن الأرز يتم تسليمه للمزارع خلال 48 ساعة فقط من قبل هيئة السلع التموينية، إذ تتسلم الهيئة طن الأرز رفيع الحبة من المزارعين بسعر 6600 جنيه، فيما تتسلم طن الأرز بسعر 6850 جنيه، بناء على مجموعة من آليات موسم التوريد الحالي.

10 آلاف جنيه غرامة للممتنعين

وشملت آليات توريد الأرز على حرمان المزارع الممتنع عن تسليم طن أرز شعير عن كل فدان مزروع من زراعة الأرز خلال العام المقبل، مع توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه غرامة عن كل طن لم يقم المزارع بتسليمه، مع وقف صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات للممتنعين عن توريد الأرز.

فيما منحت وزارة التموين مجموعة من التسهيلات للمزارعين الملتزمين بتوريد الأرز الشعير المطابق للمواصفات ومنها تسهيل حصولهم على تقاوي العام المقبل من خلال إجراء حصر بكل المزارعين الملتزمين بالضوابط الجديدة.