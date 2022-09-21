ارتفاع توريد الأرز في الدقهلية إلى 759 طنا.. موسم مبشر بالخير

ارتفعت الكميات الموردة من الأرز الشعير، إلى مواقع التخزين في محافظة الدقهلية، إلى 758 طنا و772 ‏كيلو جرام، معظمها «رفيع الحبة»، حيث يتأخر جني المحصول «عريض ‏الحبة» في حدود 3 أسابيع، نظرا لأنه يحتاج وقتا أكثر في النضج.

ويستمر موسم توريد الأرز حتى 25 ديسمبر 2022، في 31 ‏موقعا تخزينيا على مستوى الدقهلية، حيث يورد المزارع طن أرز شعير عن كل فدان.‏

موسم حصاد الأرز مبشر بالخير

قال المهندس شريف صليب، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية تموين الدقهلية، والمسئول عن منظومة ‏توريد محاصيل الأرز والقمح، إن موسم توريد محصول الأرز مبشر بالخير، وتتزايد معدلات التوريد مع ‏زيادة معدلات حصاد الأرز، ويتم متابعة جميع المواقع يوميا بناء على توجيهات الدكتور على ‏المصيلحي، وزير التموين، وتكليفات السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.‏

توريد 758 طن أرز

أضاف صليب، في تصريح لـ«الوطن»، أن إجمالي كميات الأرز الموردة منذ بداية الموسم في 25 ‏أغسطس الماضي، بلغت 758 طنا و772 كيلو جرام، حيث استقبلت مواقع تخزين الأرز الشعير التابعة للبنك ‏الزراعي 133.123 طن أرز رفيع الحبة، واستقبلت مواقع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏‏«المضارب» 585.102 طن أرز رفيع الحبة، و5.867 أرز طن عريض الحبة، واستقبلت مواقع ‏الشركة المصرية للصوامع والتخزين 34.680 طن أرز رفيع الحبة.

مواصفات وأسعار الأرز

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن مواقع التخزين تقبل الأرز بدرجة رطوبة ‏ونظافة معينة، يتم قياسها من خلال لجان الاستلام في كل موقع، إذ تقبل المواقع الأرز بدرجة نظافة 94%، ودرجه رطوبة لا تزيد عن 14%، وحددت وزارة التموين سعر الطن رفيع الحبة بمبلغ 6500 ‏جنيها، والأرز عريض الحبة بمبلغ 6750 جنيها.‏