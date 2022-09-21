ارتفاع توريد الأرز في الدقهلية إلى 759 طنا.. موسم مبشر بالخير
كتب:
صالح رمضان
01:47 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
توريد الأرز الشعير في الدقهلية
ارتفعت الكميات الموردة من الأرز الشعير، إلى مواقع التخزين في محافظة الدقهلية، إلى 758 طنا و772 كيلو جرام، معظمها «رفيع الحبة»، حيث يتأخر جني المحصول «عريض الحبة» في حدود 3 أسابيع، نظرا لأنه يحتاج وقتا أكثر في النضج.
ويستمر موسم توريد الأرز حتى 25 ديسمبر 2022، في 31 موقعا تخزينيا على مستوى الدقهلية، حيث يورد المزارع طن أرز شعير عن كل فدان.
موسم حصاد الأرز مبشر بالخير
قال المهندس شريف صليب، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية تموين الدقهلية، والمسئول عن منظومة توريد محاصيل الأرز والقمح، إن موسم توريد محصول الأرز مبشر بالخير، وتتزايد معدلات التوريد مع زيادة معدلات حصاد الأرز، ويتم متابعة جميع المواقع يوميا بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وتكليفات السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.
توريد 758 طن أرز
أضاف صليب، في تصريح لـ«الوطن»، أن إجمالي كميات الأرز الموردة منذ بداية الموسم في 25 أغسطس الماضي، بلغت 758 طنا و772 كيلو جرام، حيث استقبلت مواقع تخزين الأرز الشعير التابعة للبنك الزراعي 133.123 طن أرز رفيع الحبة، واستقبلت مواقع الشركة القابضة للصناعات الغذائية «المضارب» 585.102 طن أرز رفيع الحبة، و5.867 أرز طن عريض الحبة، واستقبلت مواقع الشركة المصرية للصوامع والتخزين 34.680 طن أرز رفيع الحبة.
مواصفات وأسعار الأرز
قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن مواقع التخزين تقبل الأرز بدرجة رطوبة ونظافة معينة، يتم قياسها من خلال لجان الاستلام في كل موقع، إذ تقبل المواقع الأرز بدرجة نظافة 94%، ودرجه رطوبة لا تزيد عن 14%، وحددت وزارة التموين سعر الطن رفيع الحبة بمبلغ 6500 جنيها، والأرز عريض الحبة بمبلغ 6750 جنيها.