«تمريض الإسكندرية» تحذر طلابها من كيانات وهمية تبيع الزى الرسمي

حذرت كلية التمريض جامعة الإسكندرية، من المنافذ الوهمية التي تتخذ اسم وشعار الكلية لبيع المستلزمات والملابس إلى الطلبة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

الزي الرسمي المعتمد لطلبة التمريض جامعة الإسكندرية

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الكلية عن الزي الرسمي المعتمد للطلاب الجدد للفرقة الأولى للكلية والمعهد الفني للتمريض، ويمكن الحصول عليه من معرض المستلزمات الطبية المقام بالكلية.

وأعلنت الكلية إخلاء مسؤوليتها عن وجود منافذ أخرى غير معتمدة، أو غير مصرح لها باستخدام الشعار الرسمي للكلية أو المعهد لبيع أى مطبوعات أو ملابس أو أدوات طبية للطالب باسمها، إذ إن الكلية توفر منفذًا خاصا ًبها يستقبل الطلاب لمدة 15 يومًا من 1 أكتوبر المقبل حتى 15، ويمكن شراء جميع المستلزمات المطلوبة.

تمريض الإسكندرية يدعو الطلاب الجدد لتحري الدقة

ودعت الكلية طلبة الفرقة الأولى المطبق عليهم نظام الساعات المعتمدة وأولياء الأمور تحري الدقة وعدم الانسياق وراء كيانات وهمية تتحدث باسم الكلية.