نتيجة تنسيق كلية التمريض جامعة القاهرة 2022

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده، صباح اليوم، كما أعلن انطلاق بدء التسجيل الرغبات للمرحلة الثانية والتي ستبدأ من يوم الخميس الموافق 18 أغسطس وتنتهي بحلول الإثنين 22 أغسطس، ويشغل بال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور نتيجة تنسيق كليات التمريض، وعلى رأسها تنسيق كلية التمريض جامعة القاهرة 2022-2023 لطلاب الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق كلية تمريض القاهرة 2022-2023

وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الكليات المتبقية بتنسيق المرحلة الثانية يبلغ 1032 كلية، وستظهر نتيجة تنسيق كلية تمريض جامعة القاهرة عند ظهور تنسيق المرحلة الثانية.

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية

وفي ذات السياق المتصل أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الأماكن الشاغرة التي تنتظر طلاب الثانوية العامة هي:

شعبة علوم

- الطب البيطري.

- التمريض.

- العلوم.

- الزراعة.

- الجامعات التكنولوجية.

- الحاسبات والمعلومات.

- الذكاء الاصطناعي.

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- الألسن.

- الآثار.

- الإعلام.

- باقي الكليات النظرية.

شعبة رياضيات

- الحاسبات والمعلومات.

- الذكاء الاصطناعي.

- التخطيط العمراني.

- فنون جميلة عمارة.

- الجامعات التكنولوجية.

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- الألسن.

- الإعلام.

- الآثار.

- الفنون التطبيقية.

- وباقي الكليات النظرية.

الشعبة الأدبية

- كليات التربية.

- كليات الآداب «انتظام وانتساب».

- كليات الحقوق «انتظام وانتساب».

- كلية السياحة والفنادق.

- كليات الخدمة الاجتماعية.