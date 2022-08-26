نتيجة تنسيق كلية التمريض 2022.. اعرف الحدود الدنيا بمختلف الجامعات

نتيجة تنسيق كلية التمريض 2022، أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، مع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، موضحة أنه يمكن الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري، مطالبة الطلاب بضرورة طباعة بطاقة الترشيح، وإرفاقها مع الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية.

نتيجة تنسيق كلية التمريض 2022

تقدم «الوطن» في السطور التالية نتيجة تنسيق كلية التمريض 2022، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي:

- كلية التمريض جامعة بورسعيد 351.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة المنصورة 347.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة طنطا 344.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة دمياط 340.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة الزقازيق 337.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة دمنهور 334.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة المنوفية بشبين الكوم 332.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة بنها 323.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة كفر الشيخ 322.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة أسيوط 321.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة سوهاج 317.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة المنيا 313.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة جنوب الوادي 312.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة القاهرة 311.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 307.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة عين شمس 307.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة مطروح 306.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة الإسكندرية 306.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة بني سويف 301.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة حلوان 300.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة الفيوم 296.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة أسوان 284.0 درجة.

أقسام كلية التمريض

وفي سياق متصل، أعلنت جامعة بني سويف، أقسام كلية التمريض، في بيان لها، موضحة أن الكلية بها العديد من الأقسام العلمية منها قسم أساسيات التمريض وقسم التمريض الباطني الجراحي، وقسم تمريض الأطفال وقسم تمريض المسنين، وقسم إدارة التمريض وقسم تمريض صحة المجتمع، وقسم تمريض الصحة النفسية وقسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة.

شروط القبول بكلية التمريض

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن شروط القبول بكلية التمريض تتمثل في الحصول على الحد الأدنى من التنسيق واجتياز الطالب لاختبارات القدرات التي عُقدت عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، موضحة أنّها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الكليات؛ للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، والذي يبدأ أول أكتوبر المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.