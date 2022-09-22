الجامعات تحدد محظورات دخول الطلاب للحرم.. أبرزها الملابس الشفافة

حددت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، عددًا من المحظورات تمنع دخول الطالب للحرم الجامعي، قبل بداية العام الدراسي الجديد، محذرة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطلاب المخالفين.

محظورات تمنع دخول الحرم الجامعي

وتستعرض «الوطن»، أبرز المحظورات التي يجب على الطلاب تجنبها منعاً للحرمان من دخول الحرم الجامعي وفقاً لقرارات و توجيها كل مجلس جامعة، وجاءت المحظورات كالتالي:

** البنطلونات الممزقة.

** التيشيرتات الممزقة.

** الملابس الفيزون والملابس الشفافة.

** الشبشب.

** الفساتين القصيرة والشفافة والسورايه أو الفساتين الموضحة لمعالم الجسم.

** الشورتات والجلباب والبرمودا.

** الأسلحة والمواد المخدرة والشماريخ والألعاب النارية بمختلف أنواعها.

** المشروبات الكحولية.

**السيارات دون رخصة ورخصة قائدها.

** الملابس التنكرية.

الجامعات تُنهي استعداداتها للعام الدراسي

وفي السياق ذاته، أنهت الجامعات استعداداتها لـ العام الدراسي الجديد 2022-2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.