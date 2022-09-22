وزير الري: بدأنا في تنفيذ خطة تنمية واحة سيوة وتطوير الجسور والآبار

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الري، حريصة على دعم وتطوير واحة سيوة، بكل ما تملكه من طاقات فنية ومادية، لتنفيذ أعمال تطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة، تراعي كل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن تحقيق الإستقرار لأهالي الواحة، مع استدامة موارد الواحه المائية للأجيال القادمة.

وأضاف أن أعمال التطوير الحالية، تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه «خزان الحجر الجيري المتشقق» نتيجة الحفر العشوائي للآبار، إذ يعتبر هذا الخزان هو الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بالواحة، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعي، التي أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة، وهو الأمر الذى أثر سلبا على هذه الأراضي، وهي مشكلات قائمة منذ 30 عاما.

جاء ذلك خلال جولة أجراها وزير الموارد المائية والري، لمحافظة مطروح، اليوم، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بواحة سيوة، والتعرف على طلبات الأهالي.

وأوضح «سويلم»، أن الوزارة تجري دراسات بحثية مستفيضة قبل تنفيذ أي مشروعات، بالتزامن مع الاستماع لآراء ومقترحات الأهالي، وأنه لن يجر البدء في حفر أية آبار جوفية بالواحة، قبل التأكد من كيفية الاستفادة من مياه الآبار بالشكل الأمثل ومنظومة صرف مياه الصرف الزراعي، مع التأكيد على أهمية التحول لاستخدام نظم الري الحديث، لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية.

تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير جسور البرك والآبار

وأكد أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة لتنمية واحة سيوة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية، إذ يجر حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي، للخلط مع مياه الآبار السطحية، وإغلاق العديد من الآبار الجوفية، التى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر.

ولفت الوزير، إلى أن هناك اهتمام كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية لأعمال التطوير بواحة سيوة، مشددا على حرصه الشخصي، على متابعة أعمال التطوير بشكل مستمر، وسعادته الكبيرة بزيارة واحة سيوة، لمتابعة أعمال التطوير على الطبيعة، والتباحث مع مشايخ الواحة للتعرف على مطالبهم ورؤيتهم المستقبلية.

حوار موسع بين الدكتور سويلم ومشايخ واحة سيوة

جدير بالذكر، أن الدكتور هاني سويلم التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إذ جرى مناقشة موقف أعمال التطوير الجارية بواحة سيوة، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة ومحافظة مطروح، لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

في الوقت ذاته، حرص الوزير على عقد عدة لقاءات مع مشايخ واحة سيوة، إذ جرى حوار موسع حول أعمال التطوير التي تقوم بها الوزارة حاليا، لتطوير منظومة الري والصرف بالواحة، والحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعيه والبيئية.