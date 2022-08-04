تطوير الطرق المؤدية للمناطق السياحية في واحة سيوة

أعلن محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، تطوير الطرق المؤدية إلى المناطق السياحة في الواحة، وذلك لزيادة جذب السائحين الواحة مع تنمية هذه المناطق ضمن خطة تطوير سيوة في مختلف القطاعات، للارتقاء بجميع المناطق السياحية والقضاء على التكسير والحفر، وتوسعة الطرق، والتى تربط بين الأحياء السكنية المختلفة ووسط الواحة مع مدخل المدينة.

متابعة تنفيذ تطوير طرق سيوة

وتفقد رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الخمبس، يرافقه أحمد علي باغي سكرتير المركز، وأحمد يوسف رئيس قرية المراقي أعمال تمهيد الطريق المؤدي إلى مناطق الدكرور وعين جوبا السياحية.

وأكد أن هذه الأعمال تأتي في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الأعمال الجارية ميدانياً، وحفاظاً على المظهر الجمالي للواحة وتسهيل لحركة سير المواطنين، موجهاً بإنهاء الأعمال بكفاءة عالية، وفي التوقيتات المحددة.

وأوضح رئيس مدينة سيوة لـ«الوطن»، أن هناك خطة لتطوير طرق المناطق السياحية، وهي طريق بحيرة فطناس وطريق عين كليوباترا وطريق جبل الدكرور وطريق جبل الموتى.

سيوة أيقونة السياحة البيئية

ولفت إلى أن واحة سيوة تستقبل أعداد كبيرة من المصريين والأجانب القادمين من مختلف دول العالم على مدار العام، ويعتبرونها أيقونة السياحة البيئية في مصر، نظراً الطبيعة الخاصة لسيوة من البيوت القديمة المبنية بالكرشيف وجريد النخيل والفنادق والمنتجعات السياحية التى جرى تشييدها على هذا الطراز، وطبيعة الصحراوية الواحة والسفر والتخييم في الصحراء، ومشاهدة الغروب من أعلي قمة بسيوة وعلي بحيرة فطناس، وتناول الأكلات السيوية الأورجانك، المزروعة على الطبيعة في الصحراء، وشرب الشاي السيوى، والاستمتاع بالفلكلور الشعبي الذى تتميز به سيوة.