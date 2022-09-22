محافظ كفر الشيخ: تحرير 125 محضرا تموينيا.. ولن نتهاون مع محتكري السلع

شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة على الأسواق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، في إطار إحكام الرقابة على المخابز، وضبط الأسعار، والسلع مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين.

تحرير محاضر متنوعة

وتمكنت الحملات من تحرير 125 محضرًا، عبارة عن 4 محاضر للجزارين، وضبط كميات من اللحوم غير صالحة، و22 عدم الإعلان عن الأسعار، و99 محضرًا مخالفات متنوعة.

لا تهاون مع محتكري السلع

من جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّه لن تهاون مع محتكري السلع الغذائية، وافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار، والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية.

وأضاف المحافظ:« سنضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الإتجار بالسلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح».