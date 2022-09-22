تحرير 206 محاضر تموينية لأصحاب المخابز والتجار المخالفين في كفر الشيخ

في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، شنت الوحدات المحلية بالمحافظة حملة مكبرة على المخابز والأسواق.

وجرى تحرير 206 محاضر متنوعة لأصحاب المخابز وأصحاب المحال المخالفة، في إطار إحكام الرقابة على المخابز وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين.

تحرير 206 محاضر متنوعة

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في بيان، إن المحاضر ضمت 98 محضر نقص وزن، و17 مواصفات، و22 عدم الإعلان عن الأسعار، و69 محضر مخالفات متنوعة، بالإضافة إلى ضبط لحوم مجمدة غير صالحة، لافتًا أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك.

استمرار الحملات لضبط الأسواق

وأكد المحافظ، استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار، والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية، والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.