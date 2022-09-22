5 إجراءات استباقية في جامعة كفر الشيخ استعدادا للعام الدراسي الجديد

تستعد جامعة كفر الشيخ لاستقبال العام الدراسي الجامعي الجديد 2022-2023، الذي تفصلنا عن بدايته أيام قليلة، بـ5 إجراءات داخل كليات وأروقة الجامعة، منها تجهيز المعامل البحثية، وقص الأشجار وتزين الحدائق، وتعقيم خزانات المياه، ووضع ألية المحاضرات، وتسكين الطلاب عقب تقليل الاغتراب.

جامعة كفر الشيخ تستعد للدراسة بـ5 إجراءات

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريح لـ«الوطن»، إن الجامعة استعدت للعام الدراسي الجديد 2022-2023، من خلال تجهيز جميع المعامل البحثية، بما يلزمها للاستعانة به من قبل الطلاب بالكليات العلمية، وكذلك من خلال تزين الحدائق وقص الأشجار: «هو أمر معتاد، لكن ننفذه هذ الفترة تمهيدا للعام الدراسي الجديد».

تسكين المحاضرات وتنظيف خزانات المياه

أضاف دسوقي: «نستعد للعام الجامعي الجديد، من خلال وضع آلية المحاضرات بكل كلية وتوزيعها، وتسكين الطلاب كل بكليته، علاوة على غسل وتعقيم الخزانات، من خلال الاستعانة بشركات متخصصة، كعمل دوري نقوم به لتنظيف الخزانات على مدار العام، للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب».

جدير بالذكر أن جامعة كفر الشيخ، قد حصلت على أفضل جامعة مصرية لعام 2018، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن مسابقة «أفضل جامعة مصرية»، التي اطلقها الرئيس السيسي، والمرتكزة على تقييم الإنشاءات والتنسيق الحضاري.