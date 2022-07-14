قبول 150 دارسا في معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية.. اعرف شروط التخرج

أعلن معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية بالإسكندرية، عن قبول 150 دارسًا في الدفعة الأولى التي ستبدأ دراستها مطلع أكتوبر المقبل بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إذ تبلغ الدراسة به عامين وتمنح الخريجين درجة الدبلومة.

300 متقدم للدراسة في معهد الكتاب المقدس

ويقول القس كيرلس رشدي، مسؤول معهد الكتاب المقدس الذي تم إطلاقه حديثًا في الإسكندرية، إنه تم قبول 150 دارسًا من أصل 300 متقدم وذلك عقب المرور باختبارات تحريرية خاصة بالكتاب المقدس ومعدلات الذكاء وتحديد الشخصية، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية مع المتقدم بعد ذلك، لافتًا إلى أن الدراسة ستستمر لمدة عامين مقسمة على 4 فصول دراسية، وكل فصل دراسي منها مدته 10 أسابيع، مؤكدًا أن الدراسة مقدمة للحاصلين على درجة البكالوريوس فقط.

تفاصيل الدراسة في معهد الكتاب المقدس

وأضاف «رشدي» لـ«الوطن»، أن المعهد سيقوم بتدريس علوم الكتاب المقدس من خلال الدراسة الأكاديمية والروحية في شكل محاضرات وتدريب عملي تحت مظلة الكلية الإكليريكية وبإدارة أسرة خريجي الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وأوضح أن الدراسة تتم داخل قاعات الدراسة بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية مساء يومي السبت والأحد من كل أسبوع، فيما يمنح المعهد دبلومة دراسة الكتاب المقدس بعد اجتياز الدارس شروط التخرج التي تنص عليها لائحة المعهد.

رؤية معهد الكتاب المقدس في الإسكندرية

وأوضح أن رؤية المعهد تتمثل في دراسة علوم الكتاب المقدس وتطبيقاته وتقديمه في الخدمات الكنسية المتنوعة، فيما تتمثل رسالته في إعداد الدارس روحيًا وعمليًا من خلال دراسة الكتاب المقدس ويستطيع أن يعيش روحيًا وتطبيق ذلك في حياته وخدمته.