نظام الدراسة في معهد الكتاب المقدس بـ«إكليريكية الإسكندرية».. 22 مادة

تحتضن الكلية الإكليريكية بالإسكندرية، معهدًا جديدًا متخصصًا في دراسة الكتاب المقدس لتكمل دورها التعليمي في مواجهة فلسفات العصر ولتكون مركز إشعاع مسيحي من أرض مصر إلى سائر أفريقيا، حيث تبلغ المدة الدراسة عامين، ويمنح خريجيه درجة الدبلومة، على أن تبدأ الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

الدراسة في معهد الكتاب المقدس

وقال القس كيرلس رشدي، مسؤول معهد الكتاب المقدس الذي جرى إطلاقه حديثاً، إن المعهد سيقوم بتدريس علوم الكتاب المقدس من خلال الدراسة الأكاديمية والروحية في شكل محاضرات وتدريب عملي تحت مظلة الكلية الإكليريكية وبإدارة أسرة خريجي الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وأضاف «رشدي» لـ«الوطن»، أنه تتم الدراسة داخل قاعات الدراسة بالكلية الإكليريكية في الإسكندرية مساء يومي السبت والأحد من كل أسبوع، فيما يمنح المعهد دبلومة دراسة الكتاب المقدس، بعد اجتياز الدارس شروط التخرج التي تنص عليها لائحة المعهد.

وأوضح أن رؤية المعهد تتمثل في دراسة علوم الكتاب المقدس وتطبيقاته وتقديمه في الخدمات الكنسية المتنوعة، فيما تتمثل رسالته في إعداد الدارس روحياً وعملياً من خلال دراسة الكتاب المقدس ويستطيع أن يعيش روحياً وتطبيقياً لذلك في حياته وخدمته.

مواد معهد الكتاب المقدس في الإسكندرية

ولفت إلى أن محتوى مواد المعهد هي «قانونية العهد القديم، قانونية العهد الجديد، الآباء والكتاب المقدس، الكتاب المقدس والعلم، شخصيات العهد القديم، شخصيات العهد الجديد، علوم حديثة من الكتاب المقدس (علم الإدارة وعلم المشورة وعلم النفس)، سفر الرؤيا، مقدمات عهد جديد، مقدمات عهد قديم، الفكر المسياني في العهد القديم، مصطلحات الكتاب المقدس، القراءات الكنسية، فنون الكتاب المقدس، مخطوطات وترجمات الكتاب المقدس، الأصول الكتابية للعقيدة، الخلفية اليهودية لتعليم وأمثال السيد المسيح، جغرافيا العهد القديم، جغرافيا العهد الجديد، طرق دراسة الكتاب المقدس (مهارات التواصل)، الفكر اللاهوتي لبولس الرسول، القيادة في الكتاب المقدس».