الولادة الطبيعية أول طريق «صحتك وصحتهم» (ملف خاص)

معدلات كبيرة ومخيفة وصلت إليها مصر لإجراء الولادة القيصرية، يقابلها تراجع كبير فى معدلات إجراء الولادة الطبيعية، وهو ما التفتت إليه الدولة مبكراً، وتُعد حالياً لإطلاق مبادرة «الحد من الولادة القيصرية غير المبررة»، وانفردت «الوطن» بنشر تفاصيلها فى ملف متكامل لقى إشادات واسعة.

مبادرة «الصحة» تزامنت مع حزمة خطط وإجراءات للحد من معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية وجهود المجتمع المدنى الداعمة لتوجه الدولة للعودة إلى الولادة الطبيعية، لما لها من فوائد عديدة للأم والجنين، واقتصار اللجوء لأية بدائل أخرى على الحالات الاستثنائية التى تتطلب ذلك، وفق رؤية الطبيب المعالج والمتابع لحالة الحامل.

مصر فى مرتبة متقدمة لمعدلات الولادة القيصرية بارتفاعها من 52% إلى 72% فى 7 سنوات فقط، وهو ما يجعلها من أوائل الدول فى تجاوز المعدل العالمى الذى يتراوح بين 15% و20% وفق منظمة الصحة العالمية، ومن جانب آخر فإن هذه المعدلات العالية تبدد الجهود الرامية لبناء الإنسان ورعايته صحياً التى أثمرت عن تحسن كبير فى رعاية الحمل ومؤشرات الإنجاب وتنظيم الأسرة.

«الوطن» تفتح ملف الولادة مجدداً، وتستعرض الخطوات الأولى لوزارة الصحة فى مبادرة الحد من العمليات القيصرية وتطرح البدائل العلمية لها وسبل العودة بالولادة إلى طبيعتها.