مقرر مساعد «الدين العام» بالحوار الوطني: السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة

قالت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، يجب أن ترتكز على القضايا المجتمعية والاقتصادية والسياسية، لما فيه الصالح العام لمصر.

واصل: مفيش ملف يعمل بمعزل عن الملف الأخر

أضافت «واصل»، خلال مداخلة لها عبر «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الملف السياسي والاقتصادي وجهان لعملة واحدة، مشيرة إلى أن الازدهار الاقتصادي في أي دولة على مستوى العالم، يتبعها ازدهار سياسي وآخر مجتمعي، «مفيش ملف يعمل بمعزل عن الملف الآخر».

واصل: مفيش ملف أهم من الملف الآخر

واستطردت: «مفيش ملف أهم من الملف الآخر، والنصيحة أننا ننظر لكل ملف على كونه ملف ذا أهمية قصوى، والقضية والحوار المجتمعي والوطني، وكل القضايا سواء على مستوى مصر أو مستوى العالم، فنعلم أن الأزمة الاقتصادية ليست أزمة مصرية، لكنها أزمة اقتصادية عالمية، ويستتبعها العديد من النتائج الاقتصادية والسياسية».

وأوضحت أنه إذا نظرنا من تلك الرؤية، فسنجد أن الملف الاقتصادي ذا أهمية خاصة عن باقي الملفات، نظرا لما تشهده كل دول العالم، كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية لا تقتصر على مصر وحدها، لكن هي أزمة اقتصادية عالمية، تعانيها كل الدول، «أحنا وضعنا الأولويات لتلك اللجنة بالنظر إلى الملف الاقتصادي، من حيث ملف الاستثمار، وكيفية جذبه خلال الفترة المقبلة».