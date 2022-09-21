«الإصلاح والنهضة» يرحب بدعوة الحوار الوطني لعقد لقاءات جماهيرية

رحب حزب الإصلاح والنهضة بدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني للكيانات السياسية والأهلية الفاعلة إلى إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة وجميع المحاور، في الجلسة التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني مؤخرا للاستقرار على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين؛ تمهيدا لإطلاق جلسات الحوار فعليا خلال الفترة المقبلة.

مجلس أمناء الحوار الوطني

ويرى حزب الإصلاح والنهضة، أن هذه الدعوة تنطلق من رؤية مجلس أمناء الحوار الوطني وإيمانه بضرورة توسيع المشاركة في الحوار، والسماع لكل أطياف المجتمع للوصول لتوصيف حقيقي للتحديات.

وأشار إلى أنه جرى عقد عدة اجتماعات وورش عمل في إطار مكتبه السياسي وأمانته العامة؛ للخروج بالتصورات الأولية لملفات الحوار الوطني.

مناقشة أبرز محاور الحوار الوطني

وأكد حزب الإصلاح والنهضة، أنه يجري مناقشة كيفية إجراء عدد من الفعاليات الجماهيرية والحوارات المجتمعية لمناقشة أبرز محاور الحوار الوطني تزامنا مع عقد الجلسات، والتواصل المستمر مع إدارة الحوار الوطني لتوصيل رؤى وأطروحات المواطنين.