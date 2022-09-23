3 بنوك أمريكية كبيرة تهدد بالانسحاب من السوق الصيني.. والسببت تايوان

هددت 3 بنوك أمريكية كبيرة بالانسحاب من السوق الصيني إذا غزت بكين، جزيرة تايوان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عدم تسجيل أي تحركات عسكرية استثنائية من «بكين» بعد تصريحات الرئيس جو بايدن الأخيرة حول نية واشنطن تسليح «تايبيه» ، والدفاع عنها إن تعرضت لغزو الصين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقلل المتحدث الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، باتريك رايدر، من أهمية قرار الوزارة نقل إدارة شؤون تايوان لتصبح تحت إدارة نائب مساعد وزير الدفاع المسؤول عن العلاقات مع الصين بعد أن كانت في السابق تابعة لشؤون شرق آسيا، مشيرا إلى أنها كانت مجرد خطوة إدارية داخلية.