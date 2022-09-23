ميقاتي: نتطلع لاستمرار دعم مصر للبنان على الصعيدين الإقليمي والدولي

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار حرص القاهرة الدائم علي دعم استقرار لبنان، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ميقاتي يعرب عن تطلعه لاستمرار دعم مصر لـ لبنان

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، إن شكري، أكد على أهمية تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في لبنان بشكل يحقق تطلعات الشعب اللبناني نحو الاستقرار والنماء، ويعبر بالبلاد من التحديات التي تواجهها، فيما أعرب ميقاتي، عن تطلعه لاستمرار دعم مصر لبلاده على الصعيدين الإقليمي والدولي.

استمرار التشاور بين البلدين

واتفق سامح شكري وزير الخارجية، مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة القادمة التي تشهد استحقاقات سياسية ودستورية هامة على الساحة اللبنانية.