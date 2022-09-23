زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب السواحل الشرقية اليابانية

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة، السواحل الشرقية اليابانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الزلزال هز المباني في العاصمة «طوكيو»

وأشارت السلطات اليابانية، إلى أن الزلزال ضرب لفترة وجيزة الجزء الجنوبي من محافظة إيباراكي الواقعة في منطقة كانتو بجزيرة هونشو الرئيسية وهز المباني في العاصمة «طوكيو».

وأضافت وسائل إعلام، أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلو متر. وأشارت وكالة «رويترز» للأنباء، إلى عدم ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأمس الخميس، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة، قبالة الساحل الشرقي لليابان، وقالت «وكالة الأرصاد الجوية» اليابانية، إن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل محافظة تشيبا شرقي عاصمة البلاد «طوكيو».

مركز الزلزال وقع على عمق 30 كيلو متر

وأضافت «الأرصاد الجوية»، أن مركز الزلزال وقع على عمق 30 كيلو متر، فيما لم تصدر السلطات تحذيرات من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، وفقا لما ذكرته صحيفة «اليوم» السعودية.

وفي 4 أغسطس الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.6درجة على مقياس ريختر شمال شرقي اليابان، وقالت هيئة «الأرصاد الجوية»اليابانية، في ذلك الوقت، إن الزلزال وقع قبالة ساحل «مقاطعة فوكوشيما»، فيما لم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وفي مارس من العام الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة، وقع قبالة سواحل «فوكوشيما»، ما أسفر عن توقف خدمة القطارات فائقة السرعة، فيما انهارت أجزاء من واجهات المباني في بعض المناطق، وفقا لما ذكرته قناة«سي إن بي سي عربية».

وقالت هيئة «الأرصاد الجوية» اليابانية إن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا، فيما أصدرت السلطات في ذلك الوقت، تحذير من أمواج المد العاتية «تسونامي».