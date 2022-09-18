إعصار نانمادول الفائق يضرب اليابان.. تصل سرعته إلى 250 كيلومترا

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أنّ إعصار نانمادول يضرب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان، اليوم، مع تحذير بأنّ هناك رياحًا وأمواج عالية لم تشهدها من قبل، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

الإعصار تصل سرعته إلى 250 كيلومترا في ساعة

ويُصنّف هذا الإعصار بأنه «إعصار فائق» من قبل مركز التحذير المشترك من الأعاصير في البحرية الأمريكية، وهذا هو الإعصار الرابع عشر لهذا الموسم، وقد يجلب أمطارًا قياسية، محذّرة من خطر فيضان الأنهار والانهيارات الأرضية.

توقّعت الوكالة، أن تهطل أمطارًا ورياحًا بجنوب كيوشو تصل إلى 500 ملم، وتصل سرعة الإعصار إلى 250 كيلومترًا في الساعة، في حين أن منطقة توكاي بوسط البلاد قد تهطل 300 ملم من الأمطار.

توقف 950 متجرا عن العمل

وتسببت الرياح العاتية في وقوع أضرارٍ، بما في ذلك تدمير محطة للحافلات في محافظة ميازاكي جنوب كيوشو، وأوقف مشغلو السكك الحديدية حركة القطارات، وأغلق 950 متجرًا، وقالت شركة «تويوتا للسيارات»، إنها ستوقف 3 مصانع عن الإنتاج، اليوم.