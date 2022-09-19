أبرز الأحداث العالمية.. إصابة أكثر من 60 شخصا جراء إعصار في اليابان

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين أحداث طبيعية، كان أبرزها، إصابة العشرات في اليابان جراء عاصفة استوائية ضربت جنوب غرب اليابان، والبعض الآخر، كان سياسيا، من أهمها زيارة رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى أرمينيا، ومناقشتها مع رئيس وزراء البلاد نيكول باشينيان، التعاون بين البلدين.

وأصيب أكثر من 60 شخصا، جراء ضرب «إعصار نانمادول»، منطقة كيوشو جنوب غربي اليابان مصحوبة بهطول أمطار غزيرة ورياح، اليوم الاثنين، واتجهت العاصفة شمال نحو العاصمة «طوكيو».

المياه الموحلة تغرق الشوارع في اليابان

وغمرت المياه الموحلة، القادمة من الأنهار، الشوارع، كما انقطعت الكهرباء عن أجزاء من المنازل، وفقا لما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وكان «نانمادول» يحمل رياحا مستدامة بلغت سرعتها 108 كيلومترات في الساعة، وعواصف تصل إلى 162 كيلومترًا في الساعة.

وفي اليمن، لقت أم وأطفالها الـ3 مصرعهم، وأصيب شخص واحد، أمس الأحد، جراء جرف السيول سيارة كانوا يستقلونها في محافظة «لحج» جنوب شرقي «صنعاء» الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

السيول تجرف سيارة في منطقة «حردبة» اليمنية

وقال مسعفون وسكان محليون لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن السيول جرفت السيارة في منطقة «حردبة» بمديرية «ردفان» في المحافظة اليمنية.

وأشار ناشطون ومصادر إعلامية، إلى أن السيارة كانت تقل أسرة تتكون من رجل وطفلتين، وشقيقته وطفلها.

وبحسب هؤلاء، فإن قائد السيارة حاول أن يتجاوز مجرى للسيول في الطريق الرئيسي قرب مدينة «الحبيلين» في المديرية، إلا أن السيارة انحرفت عن مسارها نتيجة السيول المتدفقة.

وفي وقت سابق، سجلت منظمة «الأمم المتحدة» وفاة 77 شخصا بينهم أطفال، بسبب الفيضانات التي اجتاحت اليمن خلال الفترة من منتصف يوليو حتى منتصف أغسطس الماضي.

السياره اللي جرفها السيل مع الاطفال

اليوم في محافظه لحج م ردفان الحبيلين

حسبي الله عليه قتل اطفاله وزوجته بتهور والعجله

الي متئ الاستهدار برواح الاطفال والنساءمن سائقي السيارات هذا اليوم في ردفان الحبيلين pic.twitter.com/RX7QpPBMvR — ابو شاهر (@ShrhanMnswr) September 18, 2022

وفي الصين، لقي 27 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرين، جراء انقلاب حافلة في مقاطعة «قويتشو» جنوب غربي البلاد، وأوضح مكتب الأمن العام بالمقاطعة الصينية، إن الحافلة كان على متنها 47 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

سياسيا، قال مقر «الأمر بالمعروف» في إيران إن الشرطة لا يجب التدخل بشكل مباشر لفرض الحجاب، مضيفا في بيان تعليقا على وفاة شابة إيرانية تدعى مهسا أميني، إن المحاكم لا يجب أن تتدخل وترك الأمر للمجتمع.

«الأمر بالمعروف»: عدم الالتزام بالحجاب الكامل لا يجب أن تعتبر جريمة

وكانت «شرطة الأخلاق» الإيرانية، أوقفت أميني «22 عاما»، يوم الثلاثاء الماضي بعد أن وجد أفرادها أنها كانت ترتدي الحجاب بطريقة خاطئة، فيما قالت عائلة الفتاة، إنها توفيت على يد العناصر الأمنية.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالتحقيق في وفاة «أميني». وأشار «الأمر بالمعروف»، إلى أن عدم الالتزام بالحجاب الكامل لا يجب أن تعتبر جريمة تستوجب الاعتقال.

بدورها، ناقشت رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي، مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، التعاون بين البلدين وقضايا أخرى ذات أولوية

باشينيان يشيد بموقف «واشنطن» الواضح تجاه أذربيجان

وقالت السفارة الأمريكية في «يريفان»، إن بيلوسي، ووفد من أعضاء «الكونجرس» الأمريكي، ناقشوا في الاجتماع الالتزام المشترك بتعزيز الديمقراطية والسلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أشاد باشينيان، بالموقف الواضح لواشنطن تجاه أذربيجان، معربا عن أمله في مساعدة الولايات المتحدة.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي عقدته في «يريفان»، إن «الكونجرس» الأمريكي، يدين بشدة الهجمات، وقالت إنها تهدد احتمال التوصل إلى اتفاق سلام إذا لزم الأمر.

وأشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى أن أرمينيا لديها أهمية خاصة بالنسبة إلى بلادها، فيما أوضح رئيس «برلمان أرمينيا» آلين سيمونيان، أن الاشتباكات انتهت.

«باكو»: تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي مدفوعة سياسيا

من جانبها، أدانت وزارة خارجية أذربيجان، تصريحات بيلوسي عن الأوضاع على الحدود، مؤكدة أن التصريحات لا أساس لها من الصحة ولها أهداف سياسية وتزيد من التوترات في المنطقة.

وأضافت الوزارة الأذرية، في بيان، أن تصريحات رئيسة مجلس النواب الأمريكي، مدفوعة سياسيا في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ومحاولة بيلوسي لاستمالة اللوبي الأرميني هناك.

بدوره، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رئيس أذربيجان، إلهام علييف، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه مع أرمينيا بعد اشتباكات مرتبطة بالنزاع على إقليم «ناجورني كاراباخ.

وحث بلينكن، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأذري، على سحب القوات العسكرية، والعمل على حل جميع القضايا العالقة بين «باكو» و«يريفان» من خلال المفاوضات السلمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي كازاخستان، دخل مرسوم رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، بشأن إعادة تسمية عاصمة البلاد من «نور سلطان» إلى «أستانا»، اليوم الاثنين،حيز التنفيذ، عقب نشره في صحيفة «كازاخستانسكايا برافدا» الرسمية

وبعث خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء لأمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة سعود فاضل صباح المحمد الصباح، كما بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع محمد بن سلمان،، برقيتي عزاء إلى أمير دولة الكويت و إلى ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح في وفاة سعود فاضل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».