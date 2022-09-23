اقتراح أمريكي بإنشاء مخزون ذخيرة احتياطي في «تايوان» للدفاع عنها

اقترح أعضاء في «الكونجرس» الأمريكي، إنشاء مخزون احتياطي للذخيرة في «تايوان»، للدفاع عنها، وقدم الأعضاء مشروع قانون لتسريع تسليم الأسلحة إلى «تايبيه»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

وأجرت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من تايوان، أوائل شهر أغسطس الماضي، ردا على زيارة رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى «جزيرة تايوان».

ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية وفرقاطة كندية عبورا روتينيا لـ«مضيق تايوان»، فيما قالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينتين أبحرتا في اتجاه الشمال عبر الممر المائي وإن قواتها راقبت المهمة لكن "الوضع كان عاديا.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن المدمرة «أرلي بيرك هيجينز»، والفرقاطة «فانكوفر»، التابعة للبحرية الملكية الكندية، عبرتا المضيق من خلال ممر خارج المياه الإقليمية لأي دولة.

«أوتاوا»: ملتزمون بدعم الاستقرار في المحيطين

وأشارت البحرية الأمريكية، إلى أن مثل هذا التعاون يمثل حجر الزاوية في نهج «واشنطن» من أجل منطقة آمنة ومزدهرة، فيما أوضحت وزارة الدفاع الكندية، أن «أوتاوا» ملتزمة بشدة بدعم الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

تايوان: قواتنا راقبت عبور السفينتين الأمريكية والكندية

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، في بيان، إن العبور الروتيني لـ«مضيق تايوان»، أظهر التزام بلادها بحرية الحركة والانفتاح في منطقة المحيطين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، أشارت وزارة الدفاع التايوانية، إلى أن قواتها راقبت عبور السفينتين، موضحة أن الوضع كان عاديا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان الصيني، «ما شياو قوانج»، إن «بكين» مستعدة لبذل أكبر الجهود لتحقيق إعادة التوحيد السلمي، مضيفا في مؤتمر صحفي في عاصمة بلاده «بكين»، إن يجب إعادة توحيد الوطن الام وسيتم توحيده حتما، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.