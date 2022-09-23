إصابة زوجين وطفلتهما في تصادم سيارة ودراجة نارية ببني سويف

أصيبت أسرة مكونة من زوج وزوجته وطفلتهما، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية، أسفل محور المستشار عدلي منصور بالقرب من مدخل قرية رياض بدائرة مركز بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بتصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، أسفل محور المستشار عدلي منصور بالقرب من مدخل قرية رياض بدائرة مركز بني سويف، ما أسفر عن إصابة 3 من أسرة واحدة «زوج وزوجته وطفلتهما»، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف ببني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من «رمضان. س. خ»، 22 عاما، مصابًا باشتباه كسر في الساق اليمنى، وزوجته «وفاء. ش. ج»، 22 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وطفلتهما «فيروز»، 4 سنوات، مصابة بجرح طولي في الرأس حوالي 5 سم، ويتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف الجامعي.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.