إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف الغربي

أصيب 4 أشخاص اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة بني سويف وتم إسعاف المصابين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثار الحادث.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي وإصابة 4 أشخاص

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالقرب من كمين سمسطا دائرة المحافظة، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بسحجات بسيطة، وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الغربي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: «فوزية شحاتة عبدالرحمن 55 عامًا، ربة منزل، وكامل صلاح الدين مرزوق 37 عامًا سائق، وأحمد عادل حسين 34 عامًا، عامل، وشهد أحمد عادل 5 سنوات، مصابين بسحجات بسيطة، وجميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط».

تحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.