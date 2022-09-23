جزيرة الجفتون تسحر السياح في أول أيام الخريف.. مناظر خلابة و14 موقعا للغوص

شهدت شواطئ مدينة الغردقة، توافد عشرات المراكب السياحية على جزيرة الجفتون، في أول أيام فصل الخريف، تزامناً مع الجمعة الأخيرة في إجازة الصيف، حيث أبحرت المراكب منذ الصباح اليوم الجمعة، وسط حالة من السعادة بين السائحين، والاستمتاع بممارسة السنوركل والغطس، ومشاهدة الشعاب المرجانية والتقاط الصور التذكارية.

إبحار المراكب لجزيرة الجفتون

رصدت كاميرا «الوطن»، إبحار عشرات المراكب السياحية إلى جزيرة الجفتون، وعلى متنها مئات السائحين من المصريين والأجانب، للاستمتاع بأجمل وأشهر جزر الغردقة، حيث الرمال الناعمة والمياه الفيروزية والمناظر الخلابة.

وكشف أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن جزيرة الجفتون إحدى أفضل المحميات الطبيعية في مصر والعالم، حيث تضم 4 شواطئ خلابة، هي: الجفتون والمحمية وباراديس وأورانج، لافتا إلى أن الجزيرة مقصدا للسائحين المصريين في فصل الصيف، وسياح العالم من مختلف الجنسيات الأجنبية طوال العام.

14 موقعا جذابا للغوص

قال حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن جزيرة الجفتون عشق ووجهة السائحين، ويتوافد عليها مئات السائحين يوميا، عبر عشرات المراكب، حيث تضم 14 موقعا من أجمل مواقع الغوص في الغردقة.