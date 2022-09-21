جزيرة الجفتون.. «مالديف مصر» وعشق السائحين في الغردقة

جزيرة الجفتون هي واحدة من أكبر جزر الغردقة وأشهرها وأجملها على الإطلاق ويطلقون عليها «مالديف مصر»، فهي عشق السائحين في الغردقة، حيث يتوافد عليها مئات السياح يوميا حيث الشواطئ الذهبية والمياه الصافية والرمال الناعمة وتبلغ مساحتها 7 آلاف متر وتبعد حوالي 11 كيلو مترا من شواطئ الغردقة.

الجفتون من أفضل الشواطئ

يقول الدكتور أحمد غلاب، مدير المحميات الشمالية بمحافظة البحر الأحمر، إن جزيرة الجفتون هي واحدة من أجمل المحميات الطبيعة في مصر وتضم 4 شواطئ هي شواطئ الجفتون وشواطئ المحمية وباراديس وشواطئ أورانج.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن البحر الأحمر تضم 40 جزيرة وأعلنت محافظة البحر الأحمر 22 جزيرة محمية طبيعية تأتي جزيرة الجفتون هي أهمها ليس للإنسان فقط ولكن للطيور حيث تعد من أهم المواطن الطبيعية لطيور النورس ويسكن بها نحو 50% من طيور النورس في العالم.

من أجمل مواقع الغوص

ويضيف حسن الطيب الخبير البحري بالبحر الأحمر، أن جزيرة الجفتون لها أهمية سياحية وتعود أهميتها إلى أنها الجزيرة الوحيدة المسموح لها بالزيارت السياحية ويتوافد عليها مئات السائحين يوميا عبر عشرات المراكب، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جزيرة الجفتون تضم 14 موقعاً من أجمل مواقع الغوص بالغردقة وتحظى بأهمية اقتصادياً وسياحياً.