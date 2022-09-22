مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 13 ألف سائح على متن 88 رحلة

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم الأربعاء، 88 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وتقل على متنها حوالي 13 ألف سائح، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارين، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

88 رحلة طيران

وكشف مصدر ملاحي لـ«الوطن»، عن استعداد مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين لاستقبال 88 رحلة طيران، قادمة من مطارات أوروبا، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارين، حيث يستقبل مطار الغردقة 81 رحلة، فيما يستقبل مطار مرسى علم 7 رحلات، مع الالتزام إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبال آلاف السائحين

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، إن الفنادق استعدت لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، لافتا إلى تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى شواطئ الغردقة ومرسى علم، وارتفاع الطلب على المنتجعات السياحية المصرية من أسواق 15 دولة.

وأضاف عثمان أن العاملين بالقطاع السياحى يحرصو على تقديم افضل خدمة للسائحين الأجانب حيث أن للسياحة

أهمية اقتصادية عالية وتعتبر من أهم مصادر الدخل القومي مؤكدا على الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع السياحى وجذب أسواق جديدة.