خال من الأسنان ومهدد بالانقراض.. القرش «بهلول» يظهر في شواطئ الغردقة

شهدت شواطيء الغردقة ظهور القرش الحوتي المسالم، والمعروف باسم «القرش بهلول» صديق الإنسان، ويعد ظهوره من الأحداث النادرة والفريدة، التي تجذب السائحين لالتقاط الصور التذكارية معه، ويعد ظهوره ترويجًا سياحيًا لشواطئ مدينة الغردقة، إذ يتصدر ظهوره عناوين الصحف والمواقع الأجنبية.

نادر الظهور

ويقول الدكتور تامر كمال، مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، إنّ ظهور القرش الحوتي يعتبره المتخصصون في علوم البحار حدث بيئي نادر وفريد، لافتًا إلى أنّه مسالم ولا يؤذي البشر، ويطلق عليه أهالي الغردقة «بهلول».

ويضيف «كمال» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ القرش «بهلول» يتميز بضخامه حجمه، ويعد من أكبر أنواع أسماك القرش، ويصل طوله إلى 13 مترًا، ويبلغ وزنه 30 طن، ويعيش حتى 70 عامًا، مشيرًا إلى أنّه يتغذى على العوالق والطحالب والأسماك الصغيرة والهائمات الحيوانية.

مهدد بالانقراض

وحول سبب تسميته «بهلول»، أوضح مدير المحميات بالبحر الأحمر، أنّ الأهالي أطلقوا عليه هذا الأسم، باعتباره مسالم ولا يؤذي أحد، كما أن فمه لا يحتوى على أي أسنان مثل باقي أنواع الحيتان، وبالتالي لا يشكل خطورة على الانسان، مشيرًا إلى أن القرش الحوتي، أحد الكائنات البحرية المهددة بالإنقراض، والمحظور صيدها، وظهوره دليل على نظافة البيئة البحرية وتعافيها.

تنشيط السياحة

وأكد «كمال» أن ظهوره القرش الحوتي يجذب السائحين على شواطئ الغردقة، لالتقاط الصور التذكارية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يعد وسيلة من وسائل الدعاية والترويج السياحي لشواطئ الغردقة.