إخلاء مستشفى الأطفال في مطروح.. مناورة تدريبية لمواجهة الأزمات «صور»

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن إخلاء مستشفى الأطفال التخصصي بمدينة مرسى مطروح، من خلال الأجهزة المعنية، بتدخل مرفق الإسعاف بمعداته وأفراده، وقوات الحماية المدنية والمسئولين عن الإطفاء، لتنفيذ مناورة بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية لحالات الطوارئ من وجود حريق أو أزمة انهيار مبنى أو غيرهما، ليتم التعامل معها بشكل عاجل.

تدريب عملي على مواجهة الأزمات

وقال محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إن الدولة تهتم بالتدريب العملي على مواجهة الأزمات الطارئة، بالتعاون بين أجهزة المحافظة، ووضع سيناريوهات لتدريبات كيفية التعامل مع إدارة الأزمات.

وصرح الدكتور الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأن المناورة جرى تنفيذها، اليوم الجمعة، تحت إشراف مديرية الصحة بمطروح، وبالتعاون مع الحماية المدنية بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح وهيئة الإسعاف، للتدريب على الإخلاء الآمن تحت إشراف العميد محمد باسم، مدير إدارة الحماية المدنية، وفريق كبير من الحماية المدنية والدفاع المدني.

الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء

وذكر وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه جرى الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء لزوم التدريب الفعلي في مستشفى الأطفال التخصصي بمطروح، بحضور الدكتور شريف كامل، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، والدكتور شادي شاهين، مدير الصحة المهنية بالمديرية، وفريق متخصص في السلامة والصحة المهنية بإدارة مطروح الصحية، والدكتورة هالة عبد الله، مديرة مستشفى الأطفال، وفريق السلامة والصحة المهنية والعاملين.

محافظة مطروح: لا داعي للقلق

وأكدت محافظة مطروح في بيان لها، أنه لا داعي لقلق أهالي مطروح خلال تنفيذ تلك المناورات، وأنها تأتي لمصلحة العمل في الإخلاء السريع حالة حدوث أي أزمات في المستشفيات.