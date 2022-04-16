وكيل «صحة مطروح»: الانتهاء من تجهيز مستشفى براني الجديد وافتتاحه قريبا

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جاري تجهيز مستشفى براني المركزي الجديدة حاليا، بعد الإنشاءات التي جرى تنفيذها من خلال خطة الإحلال والتجديد لها، ويتم فرشها بالأسرّة ومدها بالأجهزة الطبية والمعدات اللازمة حاليا، تمهيدا لافتتاحها قريبا وتشغيلها لاستقبال المرضى من أبناء مركز ومدينة سيدي براني والقرى والمناطق السكنية المجاورة لهم.

إحلال وتجديد مستشفى براني المركزي

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مستشفى براني دخل ضمن خطة وزارة الصحة لإحلال وتجديد شامل لجميع المباني القديمة بها، وجرى هدمها وإزالتها نهائيا وإنشاء مبانٍ جديدة خلال السنوات الأخيرة وتشطيبها على أعلى مستوى، وتجهيزها طبيا، وسيتم فتح جميع الأقسام الطبية، من باطنة وجراحة ورمد وأسنان ونساء وتوليد ووحدة أشعة ووحدة تحاليل، وجلدية وعظام، وأطفال، وقسم عمليات وغيرها من التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى فتح عيادات خارجية للكشف اليومي على المرضى.

تسليم مستشفى براني لأمانة المراكز الطبية

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أنه جاري متابعة مستشفى براني من خلال مديرية الصحة بمطروح مع الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، عقب زيارتنا لها منذ ساعات، بحضور الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والوفد المرافق له، وتفقد العيادات الخارجية والوقوف على كافة التجهيزات وإمكانتها لعودة تشغيلها مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

تطوير مستشفى السلوم

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه جرى الانتهاء من إحلال وتجديد مستشفى السلوم المركزي، ومدها بجميع الأجهزة الطبية والفرش اللازم وأعقبها مستشفى براني، لخدمة المنطقة الغربية إلى الحدود لأهالي السلوم وبراني، كما تخدم السياحة العلاجية لاستقبال حالات مرضية من ليبيا، نظرا لموقعهما الجغرافي، وجاري نقل تبعيتهم لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.