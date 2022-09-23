«الدفاع الكونغولية» تشيد بجودة وسرعة إنجاز «المقولون العرب» لمقرها الجديد

تفقد جيلبير كورينغا، وزير الدفاع بدولة الكونغو الديمقراطية، يرافقه المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، سير العمل بمشروع إنشاء المقر الجديد لوزارة الدفاع الوطني وشئون المحاربين القدامى بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، والذي تنفذه الشركة، بحضور قيادات وزارة الدفاع، ومندوب الإتحاد الأوروبي.

وخلال الجولة، أشاد وزير الدفاع الكونغولي بشركة المقاولون العرب، وأثنى على جودة الأعمال المنفذة وسرعة الإنجاز. من جانبه، أشار رئيس «المقاولون العرب»، إلى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، موضحا أن الشركة تعمل على نقل الخبرات للعمالة الأفريقية وتوفير فرص عمل لهم بالمشروعات المختلفة.

يذكر أن مشروع المقر الجديد لوزارة الدفاع الكونغولية، جرى تمويله من صندوق التنمية الأوروبي، وتبلغ مساحته الكلية 25 ألف متر ، ومسطح المباني 4500 متر، ويتكون المبنى من خمسة طوابق.

من ناحية أخرى، قام رئيس المقاولون العرب بزيارة لمشروع إنشاء وإعادة تأهيل خمسة طرق داخلية بالعاصمة كينشاسا بإجمالي طول 13 كم ، حيث كان في استقباله المسئولين عن المشروع وعدد من سكان الحي الذين استقبلوه بحفاوة بالغة وأثنوا على جودة الأعمال ومعدلات التنفيذ، حيث كانت منازلهم مهددة بالإنهيار بسبب النحر الناتج عن شدة هطول الأمطار هناك.

رافق رئيس مجلس الإدارة خلال جولته بالكونغو الديمقراطية الأستاذ عماد عبيد المشرف المالي على قطاع أفريقيا بالمقاولون العرب، والمهندس حسن حسون العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الكونغولية، والأستاذ عمرو ميهوب المدير المالي للشركة، والمهندس محمود ناصف المدير الفني للشركة.

من الجدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع طريق (كامويشا/كاننجا) بطول150كم، بتمويل من الإتحاد الأوروبي، ومشروع مكافحة الكوليرا عن طريق تطوير وتحسين محطة وشبكات مياه الشرب بمدينة أوفيرا، بتمويل مشترك من الإتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وقد تم تسليم المشروع مؤخراً، كما تم إسناد أعمال إضافية لتنفيذ مأخذ جديد، كما نفذت الشركة طريق (باتشامبا/ لوانجي) بطول 114كم، حيث تم إنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة وفى الوقت المحدد وتم تسليمه نهائياً، ونال الإشادة باعتباره أفضل طريق سريع تم تنفيذه بدولة الكونغو الديموقراطية.