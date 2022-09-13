«المقاولون العرب»: نعمل على مدار الساعة لإنهاء أعمال تطوير بحيرة المنزلة

قال المهندس محمود توفيق مدير إدارة الكراكات بالمقاولون العرب، إن الشركة بدأت التكريك والتطهير من الهيش في بحيرة المنزلة، لتحقيق الهدف العام وزيادة نسبة مساحة الصيد الحر وتنوع الأسماك بعد التحسن البيئي، وتجديد مياه البحيرة بعد زيادة كمية التبادل المائي بين البحر والبحيرة بفضل أعمال المد والجزر.

3 كراكات و20 حفارا لخدمة الأحواض السمكية

وأوضح «توفيق» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، أن تجديد مياه بحيرة المنزلة أدى لزيادة أنواع الأسماك وجودتها مع فتح مساحة لفرص العمل بشكل أكبر، لافتا إلى أن «المقاولون العرب» أسهمت بـ3 كراكات و20 حفار لخدمة الأحواض السمكية بشكل عام، ويجري توجيه الحفارات والكراكات إلى جميع مناطق البحيرة.

انتهاء أعمال تطوير بحيرة المنزلة قبل نهاية العام

وأشار المهندس محمود توفيق، إلى أن «المقاولون العرب» لديها خبرة في الأعمال البحرية تساعدها على تطوير بحيرة المنزلة والمشروعات المماثلة، وتستخدم أحدث أنواع الكراكات المناسبة لطبيعة أعمال التكريك، لافتا إلى أنه يجري العمل وفقًا للبرنامج الزمني، ومن المقرر أن ينتهي العمل خلال العام الجاري بمشاركة 150 عاملًا من فني الشركة يعملون على مدار الساعة من خلال ورديات متتالية.

وأكد مدير إدارة الكراكات بالمقاولون العرب، أنه بعد إزالة «الهيش والغاب» والانتهاء من التكريك، أصبح من الممكن أن ترى المحافظات المجاورة للبحيرة.