«المقاولون العرب»: محطة عدلي منصور تجمع 5 مواصلات مختلفة

قال المهندس طارق خضر، عضو المجلس التنفيذي لشركة المقاولون العرب، إنّ الشركة نجحت في الفوز بجائزة أفضل مشروع نقل في العالم لسنة 2022، وهو مشروع محطة عدلي منصور التبادلية، مشيرًا إلى أنّ الشركة فازت بـ3 جوائز في مجال الإنشاءات الهندسية.

محطة عدلي منصور تضم 5 مواصلات مختلفة

وأضاف «خضر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ أهمية مشروع محطة عدلي منصور التبادلية تكمن في جمعها 5 مواصلات مختلفة: « قطار الخط الثالث لمترو الأنفاق، وخط السكة الحديد القاهرة، وقطار الكهربائي الخفيف، ومحطة السوبر جيت، والأتوبيس الترددي من محطة عادلي منصور إلى مطار القاهرة، والأتوبيس الترددي الإقليمي».

خضر: المحطة ربطت مصر كلها ببعضها

وتابع: «المحطة ربطت مصر كلها ببعضها، والمشروع ضخم وأقيم على مساحة 30 فدان واستخدمنا فيه أحدث الأنظمة، وراعينا وجود سلالم متحركة كتير وسلالم عادية، وأماكن لانتظار السيارات للركاب من أجل تبديل المواصلة، والمشروع الثاني اللي خدنا فيه جائزة الاستحقاق كان مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي».

وأوضح أنّ شركة المقاولين العرب نجحت أثناء إنشاءها للمركز الثقافي الإسلامي في الجمع بين القديم والجديد في علم الإنشاءات، قائلًا: «في 2017 خدنا جائزة الكنيسة المعلقة، وفي 2021 خدنا جائزة تطوير المعبد اليهودي، وفي 2022 خدنا المركز الثقافي الإسلامي، وكده نؤكد للعالم أن مصر هي مهد الأديان السماوية الثلاث».

وأضاف: «المركز الثقافي الإسلامي اتعمل على أعلى تبه في العاصمة الإدارية بارتفاع 24 متر بمساحة 19.1 ألف متر أي ما يقارب الـ5 فدان، وخدمناها بالثقافة والمحبين للثقافة، وخدنا جائزة الاستحقاق عن مشروع تجديد وتطوير متحف محمود خليل، لما له من قيمة تاريخية كبرى على مستوى مصر والمنطقة العربية كافة».