«المقاولون العرب» توقع مذكرة تفاهم لإنشاء خط ترامواي بمدينة نواكشوط

وقع وزير التجهيز والنقل الموريتاني المختار ولد اليدالي، والمهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع قطار نواكشوط، بحضور السفير خالد يوسف، سفير مصر بموريتانيا، والقنصل المصري محمود بيومي، والدكتور محمد يوسف، عضو مجلس الإدارة، والمهندس دارم دبسي، وسيد الحسيني، المدير المالي بالفرع، وعدد من قيادات وزارة التجهيز والنقل الموريتانية.

هذا وقد أكد الوزير الموريتاني أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، وسيكون له الأثر الكبير والإيجابي في المحافظة على البيئة، عبر التقليل من الانبعاثات الغازية، والاحتباس الحراري، إضافة إلى المساهمة في انتقال المواطنين، وانسيابية المرور، وتدعيم قطاع السياحة في موريتانيا.

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى بناء خطين بطول إجمالي نحو 45 كم بهدف ربط مناطق نواكشوط المختلفة.

على جانب آخر استقبل رئيس وزراء جمهورية موريتانيا رئيس شركة المقاولون العرب، والوفد المرافق، وأعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بالشركة، وأشار إلى الأهمية الكبيرة للمشروع.

وعلى هامش الزيارة للعاصمة الموريتانية نواكشوط، قام رئيس مجلس الإدارة والوفد المرافق، بلقاء كل من السادة وزير الدفاع، ووزير المياه والصرف الصحي، والأمين العام لوزارة الاقتصاد، وذلك لمناقشة المشروعات ذات الاهتمام المشترك في الفترة القادمة.