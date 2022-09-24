فتاة يتيمة تدعو أهل قريتها لحفل زفافها فتفاجأت برد فعلهم: تحملوا كل التكاليف

عروسة يتيمة تدعو الكل لحضور فرحها وأهالي القرية تكاليف الفرح علينا

فى مشهد إنساني، استجاب أهالي قرية السنانية لدعوة فتاة يتيمة الأب والأم لحضور حفل زفافها أمام منزلها، وسط تفاعل كبير لدعمها من جمهور السوشيال ميديا، حيث تطوع شخصا بعقد القران في قاعة مناسبات، وتطوع آخر بتحمل تكلفة «ليلة الحنة» وتطوع ثالث بتحمل تكلفة «الميكب آرتيست» وتطوع رابع بتكلفة أسبوع شهر العسل بأحد فنادق شرم الشيخ.

فتاة يتيمة تدعو لمشاركتها في حفل زفافها

وقالت فاطمة الصياد، 21 سنة، من قرية السنانية التابعة لمركز دمياط، لـ«الوطن» إنها يتيمة الأبوين ولها شقيقين مقيمان خارج المحافظة، وشقيق ثالث يعمل مزارعا، وهي شقيقتهم من الأب فقط، ولكنها شعرت أنها ستكون وحيدة في هذا اليوم المهم في حياتها، فحاولت دعوة الأهالي القرية للحضور.

مضيفة: «الفرح كان مقتصرا على زفة لمدة نصف ساعة أمام منزلي، ولكني بعد المنشور فوجئت بدعم كبير ولم أتوقع أن يكون رد الفعل على منشوري بهذه الطريقة التي أسعدتني».

وتابعت: «أعيش منذ عامين مع شقيقتي في منزل زوجها بعد وفاة والدي، لأنه من الصعب البقاء في المنزل وحدي».

تعودت على الشقاء من صغري

واستطردت قائلة: «متعودة على الشقاء منذ كنت في السادسة من عمري، حيث كنت أعود من المدرسة وأذهب لمساعدة والدي فى الزراعة، وظللت على هذا الحال حتى وفاة والدي منذ عامين».

وتابعت قائلة: «عقب وفاة والدي أصيبت بالروماتويد، وكأن الله كا يمتعني بالصحة ليعينني على مساعدة والدي فى أعمال الزراعة».

تعود أحداث القصة، عندما قامت الفتاة، على أحد الجروبات الخاصة بقرية السنانية، بدعوة أهل القرية لحضور حفل زفافها، أمام منزلها لأنها يتيمة الأب والأم من خلال منشورلها، وسط تفاعل كبير من المتابعين وخاصة أبناء القرية.

دعم واسع لمشاركتها

وبدوره لبى المهندس سامي الجحر، رئيس مجلس إدارة مركز شباب السنانية والمجمع الإسلامي بالسنانية، رغبتها بالحضور إلى حفل زفافها وتبرعه بإقامة حفل الزفاف بقاعة المجمع اليوم السبت.

فيما أعلن أحد اهالي قرية السنانية بتحمل تكلفة ليلة الحنة واستضافة جميع الحضور على نفقته في إحدى القاعات.

كما أعلنت إحدى السيدات عن تحملها تكلفة «الميكب آرتيست» وتبرع آخر بتحمل تكلفة أسبوع بأحد فنادق شرم الشيخ للعروسة وزوجها لقضاء شهر العسل.

وأشاد رواد السوشيال ميديا باللافتة الإنسانية، خاصة وأن العروسة يتيمة الأبوين، وسط تأكيدهم على حضور عرسها والاحتفال معها وإدخال السرور على قلبها.