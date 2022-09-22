الشيخ خالد الجندي يتضامن مع حملة «أخلاقنا الجميلة»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه متضامن وبشدة مع حملة «أخلاقنا الجميلة»، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرا، وتُنفذ على عدة مراحل، مستهدفة التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الجندي: المجتمع المصري في أشد الحاجة إلى الحملة لتصحيح الكثير من الأمور

أضاف «الجندي»، خلال تقديمه لبرنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، أن جميع من يظهر معه في برنامجه المذاع على الفضائية متضامن مع تلك الحملة المباركة، إذ أن المجتمع المصري في أشد الحاجة إلى مثل تلك الحملة لتصحيح الكثير من الأمور.

مبادرة أخلاقنا الجميلة حملة أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

واستطرد: «مبادرة أخلاقنا الجميلة حملة أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي دي أخلاقنا الحلوة الحقيقية والتي تقبلها النفوس، وهي موضوع الحملة التي ستطلقها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

وفي سياق آخر، أوضح أن كل الأحكام التي وردت في القرآن الكريم أبلغها أحكام مجملة، ولم يفسر القرآن الكريم حكما شافيا ووافيا إلا حكم الميراث، «التنويريون بيقولوا مفيش حاجة اسمها سنة أو أقوال علماء، ونلاقي أشباه رجال داخلين يتطاولوا على الأئمة والفقهاء والمشايخ، وهم ليسوا على علم بما يتناولوه».