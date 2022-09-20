أحمد عبد الصمد: مبادرة أخلاقنا الجميلة تعيد شهامة المصريين

علق الإعلامي أحمد عبد الصمد، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، على شاشة قناة مصر الأولى، على الحملة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان «أخلاقنا الجميلة»، التي تستهدف التأكيد على الأخلاق التي نشأ عليها المصريون، وأمرت بها جميع الأديان السماوية؛ ومنها «احترام كبار السن، حسن التعامل مع الجيران، حسن المعاملة مع الآخرين، الأمانة، الشرف، الأدب في التعامل مع الغير».

وقال أحمد عبد الصمد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا يمكن الحديث عن الجمهورية الجديدة دون استرجاع أخلاقنا الجميلة، وذلك استكمالا لبناء الإنسان الذي يعتبر المورد الحقيقي والمكون الرئيسي للدولة.

عبد الصمد يدعم مبادرة أخلاقنا الجميلة

وأضاف عبد الصمد، أنه آن الأوان لاسترجاع الأخلاق والسلوكيات والقيم والثوابت المصرية المأخوذة من الدين والأعراف التي تربينا عليها قديما مثل «شهامة المصريين ولاد البلد الجدعان»، فبناء الدول يأتي أولا بترسيخ قيم ومبادئ وأخلاق أبنائها كونها تمثل هويتها.

أحمد عبد الصمد يشكر المتحدة

واختتم مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، قائلا: «أثمن مبادرة المتحدة للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة؛ لأن الحرب الحالية هي حرب تشتيت العقول ومزج الثقافات المختلفة ومن ثم طمس هوية الدول، لا حرب العتاد والسلاح، محاربة الفكر لا تأتي أبدا إلا بالتصدي والفكر، وأشكر المتحدة على إطلاقها لمبادرات تفيد المجتمع المدني».