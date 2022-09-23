القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من ضبط 4 أشخاص في قرية «جديدة المنزلة» التابعة لمركز ‏ومدينة المنزلة، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزل أحدهم، بعد بلاغ الأهالي عنهم، وضبطت ‏المباحث بحوزتهم أدوات الحفر وكذلك حفرة في صالة منزل أحدهم، واعترفوا جميعا بقيامهم بالحفر في ‏المنزل بقصد التنقيب عن الآثار، وجرى تحرير المحضر اللازم لعرضهم على النيابة العامة.

بلاغ بالتنقيب عن الآثار داخل منزل

تلقى مأمور مركز شرطة المنزلة بمحافظة الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بقيام أشخاص بالحفر ‏والتنقيب داخل أحد المنازل بقرية «جديدة المنزلة» عن الآثار.‏

القبض على 4 أشخاص ينقبون عن آثار

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من ‏طابق واحد وعلى مساحة 100 متر، وهو ملك المدعو «مسعد م. م.»، 48 سنة عامل، ومقيم بذات القرية، ‏وعثر على حفرة بصالة المنزل مساحتها 1.5 متر× 1.5 متر تقريبا.‏

وتمكنت مباحث مركز المنزلة من ضبط مالك العقار وشخصا يدعى «عرفات م. ش.»، 38 سنة، ‏وشقيقه «أحمد م. ش.»، 26 سنة، ويقيمون بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهم بعض أدوات الحفر، ‏بالإضافة إلى المدعو «فوزي ع. أ.»، 45 سنة، مهندس زراعي‎.

وبسؤالهم في محضر الشرطة أقروا جميعا بقيامهم بالحفر في المنزل بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏