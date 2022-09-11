كشف لغز اختفاء حقيبة بها 500 ألف جنيه من سيارة مندوب أدوية في الدقهلية

كشف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، لغز سرقة 500 ألف جنيه من مندوب تابع لإحدى شركات الأدوية الشهيرة بالمنصورة.

وتبين أن عملية السرقة حدثت بتخطيط من سائق السيارة مع شقيقه، بعد أن غافلا مندوب الشركة حال نزوله إلى إحدى الصيدليات وسرقة الحقيبة، وإمعانا في المخطط جر سرقة تليفون السائق، إلا أن كاميرات المراقبة كشفت المخطط كاملا وتمكنت المباحث من إعادة المبلغ المسروق.

سرقة حقيبة بها 500 ألف جنيه

وتلقى مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بلاغا من مندوب شركة شهيرة لصناعة الأدوية بالمنصورة ومعه السائق الخاص بالشركة، حيث أكدا في بلاغهما نزول المندوب لتحصيل مبلغ نقدي من إحدى الصيدليات وتسليم «طلبية»، وأثناء رجوعه إلى السيارة فوجئ بسرقه الحقيبة التي يُحّصل بها المبالغ من العملاء وبها مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن سرقه الهاتف الخاص بالسائق.

كشف غموض السرقة

وبتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة، بقيادة الرائد كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، ومعاونة النقيبين أحمد الجميلي، ومحمود سليم، أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق سائق السيارة، وذلك بعدما تم تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة التي تم سرقة السيارة فيها، وكذلك بفحص أبواب السيارة، حيث تبين عدم وجود أي أثر كسر عليها، ما يؤكد فتح السيارة إما بالمفتاح الخاص بها، أو تعمد ترك السائق أو المندوب لباب السيارة مفتوحا.

وبسؤال مندوب الشركة، مقدم البلاغ، في محضر التحقيقات، أكد أنه أغلق الباب الخاص به، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين ظهور شخص يرتدى كمامة قام بفتح الباب من ناحية المندوب، وبتكثيف التحريات تم تحديد هذا الشخص، ليتبين أنه شقيق سائق السيارة.

القبض على السائق وشقيقه

وعلى الفور تم إلقاء القبض على كل من المتهم الأول «أيمن ع. ر.»، 41 سنة، عامل، وشقيقه المتهم الثاني «محمود ع. ر.»، 37 سنة، سائق السيارة، ومقيمان بمحافظة الجيزة.

واعترف السائق في محضر الشرطة، بأنه سهّل عملية ركن السيارة بمنطقة الدراسات، لتسهيل عملية السرقة، وترك السيارة مفتوحة ليقوم شقيقة بفتحها وسرقة المبالغ الموجودة بداخلها. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على المبلغ، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.