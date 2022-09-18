بمتوسط أسعار 6500 جنيه.. مواقع تخزين الأرز تستقبل 312 طنا في الدقهلية

ارتفعت الكمية الموردة من محصول الأرز الشعير لموسم 2022، لمواقع التوريد بنطاق محافظة الدقهلية، إذ بلغت 312 طنا و225 كليو جرام، منذ بدء التوريد في هذا الموسم، في 25 أغسطس الماضي، الذي سيستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، إذ تبلغ المساحة المنزرعة بالدقهلية هذا الموسم، 318 ألف فدان، والمطلوب توريده طن عن كل فدان، ويجر استقبال المحصول في 31 موقعا، تابعا لشركات المضارب والبنك الزراعي، ومواقع أخرى جار اعتمادها من وزارة التموين.

وتابع السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والمهندس شريف صليب، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية تموين الدقهلية، أعمال توريد محصول الأرز الشعير لموسم 2022 لمواقع التوريد بنطاق محافظة الدقهلية.

توريد 312 طن أرز في الدقهلية

قال المهندس شريف صليب، رئيس قسم صيانة الحبوب‏، لـ«الوطن»، إن ما جرى توريده حتى الآن لمواقع تسليم الأرز، بلغ 312.225 طنا، ويجر صرف قيمة الأرز المسوق خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم، تشجيعا للمزارعين على التوريد.

وأضاف أن مواقع تخزين الأرز الشعير التابعة للبنك الزراعي، استقبلت 32.571 طن أرز رفيع الحبة، بينما استقبلت مواقع الشركة القابعة للصناعات الغذائية «المضارب»، 275 طن رفيع الحبة، و4.070 طن عريض الحبة، والشركة المصرية للصوامع والتخزين، استقبلت 550 كيلو جرام رفيع الحبة، بإجمالي بلغ 312.225 طنا.

دايرة: متابعة مستمرة لأعمال توريد الأرز

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد بالمواقع المعدة لهذا الغرض على مستوى المحافظة، وتشمل: «4 مواقع تابعة لشركة مضارب الدقهلية، و4 مواقع تابعة لشركة مضارب دمياط وبلقاس، و23 مواقعا تابعة للبنك الزراعي المصري»

وأضاف أن أسعار الأرز الشعير يكون بدرجة نظافة 94% ودرجة الرطوبة لا تزيد عن 14%، سواء للأرز رفيع الحبة أو عريض الحبة، وتحدد سعر طن الأرز رفيع الحبة له بمبلغ 6500 جنيه، أما الأرز عريض الحبة سعر الطن مبلغ 6750 جنيها.