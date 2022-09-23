حلم سكان مثلث ماسبيرو يتحقق بعد 4 سنوات.. الأحد قرعة تسليم الوحدات

بعد مرور نحو 4 سنوات على انطلاق مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أوفت الدولة بوعودها بشأن إعادة السكان الراغبين في العودة بعد انتهاء خطة التطوير وإقامة الأبراج السكنية وتشطيب الوحدات وسيتم التسليم على المفتاح لكل أسرة مستحقة وعدد تلك الأسرة ممن لهم الحق في الحصول على سكان بديل داخل مثلث ماسبيرو أكثر من 900 أسرة.

ويبدأ حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة يوم الأحد المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري استلام الأوراق الخاصة بإجراء قرعة علنية على الوحدات السكنية المخصصة للإسكان البديل لسكان مثلث ماسبيرو، حيث يتوجه سكان منطقة مثلث ماسبيرو المتعاقدين على السكن في الموقع بعد تطويره إلى مقر الحي تمهيدا للبدء في اجراءات القرعة والتعاقد لتخصيص الوحدات السكنية.

الأوراق المطلوبة

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة من سكان مثلث ماسبيرو ممن لهم الحق في العودة للمنطقة بعد انتهاء تطويرها للدخول في القرعة العلنية، أوضح حي بولاق أبو العلا أن دخول القرعة يتطلب ما يلى:

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الاضطلاع على الأصل.

-صورة من الاتفاق المبدئي بالإضافة إلى الأصل للاضطلاع عليه.

- إقرار رسمي من محافظة القاهرة بتوقيع المواطن بتحويل مبلغ الايجار المستحق إلى حساب هيئة المجتمعات العمرانية.

15 أكتوبر المقبل آخر موعد للتقديم

- ايصال بإيداع مبلغ 1500 جنيه فرق قيمة العدادات كمقدم من قيمة الايجار المستحق للمواطن في حساب رقم 0530001013647 ببنك التعمير والإسكان مقابل ثمن عدادات وتوصيل المرافق في موعد أقصاه 15 أكتوبر المقبل.

وعقب الانتهاء من استيفاء كل المستندات وتوقيع الإقرارات المطلوبة من المواطنين يتم إجراء قرعة علنية في موقع مشروع مثلث ماسبيرو لكل الأهالي الذين قاموا باستيفاء المستندات في موعد أقصاه 25 أكتوبر.

ويتم إصدار خطابات شركات المرافق ليقوم المواطن بالتوجه لشركات المرافق لتغيير العدادات باسم المواطن صاحب الوحدة السكنية المخصصة له حسب القرعة المعلنة، كما يتم تحرير العقود وتسليم المواطن الوحدة السكنية بعد تغيير العدادات.