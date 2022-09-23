تكلفته 500 مليون جنيه.. 6 مزايا لإنشاء كوبري الحسينية العلوي بالزقازيق

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء متابعة أعمال إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان الحسينية في الزقازيق، مطالبا المحاسب نبيل فاروق رئيس مدينة الزقازيق، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المخطط الهندسي لبدء تنفيذ الكوبري.

وتابع المحافظ، أعمال اللجنة المشكلة لمعاينة موقع إنشاء الكوبري، للوقوف على الحالة العامة للمرافق، واتخاذ اللازم طبقا للمخطط المبدئي والتصوير الهندسي لتنفيذ الكوبري بتكلفة مبدئية 500 مليون جنيه.

أهمية إنشاء كوبري الحسينية العلوي

أشار محافظ الشرقية، إلى أن تنفيذ الكوبري العلوي مهما، لتأمين العبور والمارة من خلال فك الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة في طرق بلبيس والزقازيق من وإلى المدينتين، فضلا عن إلغاء التقاطعات السطحية بتنفيذ الكوبري العلوي.

وأكد أن الكوبري سيشكل فارقا كبيرا بعد إتمامه والانتهاء منه، لافتا إلى أنه يخلق محاورا جديدة تساهم في توسعته وتوفير الجهد والوقت للمارة والركاب، وتزيد من فرص الأمان، وتقلل من الزحام والتكدسات.

عمل مجسمات ومراعاة المرافق

أوضح رئيس مجلس مدينة الزقازيق، أن اللجنة التابعة لإدارة نظم البنية التحتية، انتقلت إلى مقر تنفيذ الكوبري، لعمل المجسمات اللازمة، والكشف عن المرافق الخدمية، حتى لا تتعارض مع الكوبري، وإبعادها عن خط سيره، فضلا عن وضع خطة لمنع الاختناق المروري بالمنطقة أثناء التنفيذ.