وزير النقل: السيسي وجه بإنشاء كباري وأنفاق أعلى وأسفل السكك الحديدية

هنأ المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أهالي منطقة حلوان، بإنشاء نفق للسيارات أسفل خط سكة حديد «الصلب – التبين»، بمنطقة عزبة الوالدة بحلوان، مؤكدًا أن هناك خطة مُصدق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ كباري وأنفاق أعلى وأسفل السكك الحديدية في كل مصر.

توجيهات الرئيس السيسي تمنع وقوع أي حوادث مستقبلية

وأضاف «الوزير»، خلال تصريحات عرضتها قناة «TeN»، أن الرئيس السيسي أصدر هذا الأمر كي لا تتقاطع الطرق مع السكة الحديدية في مناطق المزلقانات سواء المخططة أو غير المخططة، ويحدث ما نراه يوميًا من حوادث عبور خطوط السكك الحديدية، موضحًا في الوقت ذاته أن لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب يتابعون عمل الوزارة باستمرار خاصة في هذا الملف، ولهم دور كبير جدًا وفعال في تذليل الصعاب.

وزير النقل يكشف دور النواب في إنشاء كباري وأنفاق أسفل السكك الحديدية

وأردف وزير النقل والمواصلات ، إلى أن دور النواب كبير إذ يقومون بحل مشاكل كثيرة على الأرض، «لما نيجي نعمل كوبري أو نعمل نفق أو نعمل طريق في مكان ما أو زي ما هنعمل محطة للقطار السريع في كفر العلوه و 15 مايو وجنوب حلوان، فيه ناس بتكون متضررين، عشان هناخد جزء من أرضهم، هنا يبرز دور السادة النواب ولجنة النقل والمواصلات يساعدونا نقنع الناس ونوضح أننا نخدمهم مش جايين نعمل حاجة تضرهم».