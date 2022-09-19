تفاصيل المبادرة الجديدة «أنت الحياة» في قرى الشرقية

كشفت هند جلال مسؤول إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، تفاصيل مبادرة «أنت الحياة» في محافظة الشرقية، مشيرة إلى أن أعمال المبادرة مستمرة لمدة 6 أيام متواصلة منذ السبت الماضي، بقرية بحر البقر 2.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المبادرة»، على قناة «EXTRA NEWS»، من تقديم الإعلامي محمود السعيد: «كان لدينا فعاليات مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على شقين، فعاليات للأطفال وتوعيتهم ضد مخاطر التدخين والإدمان، وما إلى ذلك من توعية اجتماعية، ثانيا، كان هناك ورش عمل للكبار لبحث آليات الاكتشاف المبكر للإدمان وآليات العلاج وطرقه».

مساعدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وتابعت: «كان معنا في المؤسسة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حيث كان الطبيب يتلقى حالات الإدمان الموجودة والتي تفضل أن تتلقى العلاج، وكان هناك سرية تامة في البيانات ويتم التواصل مع الفرع الرئيسي في القاهرة ويتم العلاج في سرية تامة».

وأكدت أن الجامعة البريطانية مستمرة في عملها لليوم الثالث على التوالي بالقوافل الطبية الخاصة بالأسنان وقوافل التوعية النفسية في الفيوم، إذ توسعت دائرتها وشملت الكثير من الفئات المستهدفة.

قوافل طبية من وزارة الصحة

واصلت: «كان هناك قوافل طبية شاملة من وزارة الصحة والسكان شملت صرف العلاج، واستمرت فعاليات المجلس القومي للمرأة على شقين، الأول ورش عمل توعية عبارة عن التثقيف الصحي والتغذية والنمو والتطور والدمج والإعاقة، وبدأنا نوعي بخطوات بدء المشروع وأسباب الإدخار، الثاني ورش عمل عن إدارة أموال بميزانية بسيطة، بالإضافة إلى التوعية الرقمية وخدمات المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت».