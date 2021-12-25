السيسي يقاطع وزير النقل: «عاملين حجم كباري كبير جدا.. وكلها زي الفل»

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة المهندس كامل الوزير، الذي تحدث عن وجود مشكلة في ركائز أحد الكباري، موضحًا: «استنى يا كامل، أحسن الناس تاخد الكلام على إن الكباري فيها مشكلة يا كامل».

استنى يا كامل.. أحسن الناس تفتكر الكباري فيها مشكلة

وأضاف السيسي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات في الصعيد: «الموضوع إن حصل مشكلة صغيرة خالص في ركيزة واحدة، وإحنا عاملين حجم كباري كبير جدًا، كلها طبقا للمواصفات وكل الحاجة اللي فيها زي الفل، لكن هذه الشركة اجتهدت وكانت تحتاج دعمًا فنيًا عشان تخلص.. والفكرة كانت المساءلة».

كل الكباري تطابق المواصفات

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر،وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتأتي هذه الافتتاحات تأتي ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.