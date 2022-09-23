مقتل 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين في انفجار أمام مسجد بالعاصمة الأفغانية

أعلن مسؤولون في مستشفى الطوارئ الذي تديره منظمة غير حكومية إيطالية، اليوم، أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 10 في انفجار قرب مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول، بينما كان المصلون يتدفقون من صلاة العصر، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز»، في نبأ عاجل.

الانفجار الأحدث من سلسلة الانفجارات الدموية

وذكرت المنظمة التي تدير مستشفى الطوائ، أن هذا الانفجار هو الأحدث في سلسلة انفجارات دموية، التي تستهدف المساجد خلال صلاة الجمعة في كل مرة خلال الأشهر الماضية.

ووقع الانفجار في منطقة وزير أكبر خان، التي كانت موطنا لـ«المنطقة الخضراء»، حيث استضافت مقرات السفارات الأجنبية وحلف شمال الأطلسي ولكن الآن تسيطر عليها حركة طالبان الحاكمة.