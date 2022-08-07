داعش يتبنى تفجيرا أودى بحياة 13 شخصا في كابول بأفغانستان

دوت انفجارات في العاصمة الأفغانية «كابول»، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين، فيما تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، على «تليجرام»، التفجيرات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الانفجار في شارع تجاري مزدحم غربي «كابول»

ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من «كابول» حيث يجتمع عادة أفراد الطائفة الشيعية، وأظهرت لقطات فيديو سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات.

وأمس الأول الجمعة، قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، وأصيب 18 آخرين، في «كابول»، جراء تفجير نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي، في حى يقع غربي العاصمة الأفغانية يقطنه بشكل أساسي أفراد من «الهزارة».

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحركة «طالبان»، إن فريق تحقيق كان في موقع الانفجار لمساعدة الجرحى وتقييم الخسائر، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

«شرطة كابول»: الانفجار استهدف تجمعاً من طائفة الشيعة

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم «شرطة كابول»، خالد زادران، إلى أن الانفجار استهدف تجمعاً من طائفة الشيعة التي تقيم هذه الأيام ذكرى عاشوراء، مضيفا أن الانفجار وقع في منطقة سكنية مزدحمة بالعاصمة «كابول» وسبب خسائر كبيرة في الأرواح.

وفي وقت سابق، أعلنت «طالبان»، التي سيطرت على البلاد في أغسطس 2021، أنها ستوفر المزيد من الحماية لمساجد الأقليات وغيرها من المرافق.

وأشارت تقديرات إلى أن حجم الأقلية في أفغانستان يتراوح بين 10-20% من السكان البالغ عددهم 39 مليون نسمة، بينها الطاجيك والهزارة والباشتون الناطقون بالفارسية

وهدد تنظيم «داعش» الإرهابي، في وقت سابق، استهداف المزيد من المسيرات الشيعية التي ستخرج خلال الأيام القليلة المقبلة.